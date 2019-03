İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa’da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Manisa’nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde seçmenle bir araya gelerek, destek istedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 gün sürecek olan Manisa programına Turgutlu ilçesinden başladı. Seçim otobüsü üzerinde Millet İttifakı ve İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı ve CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın’a destek isteyen Akşener, siyaset dilinin çok sertleştiğini söyledi. Yerel seçimlerde beka sorunu olmadığını savunan Akşener, "Bu bir yerel seçim ve yerel seçimin bekayla ilgili bir sorun teşkil ettiğine inanmıyoruz. Şimdi kendi bekaları için koltuklarının bekası için birbirlerine her türlü hakareti ettiler, kalkıp seçmenlerinden özür dilemediler. Şimdi bu aziz millet yemedi bunu, konsolide etmek için bekayı uydurdular. Bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerde seçmenin o ilçenin veya o ilin sorunlarını dinlediği, çözümlerinin dinlediği bir seçim olmasını istiyoruz. Elbette rekabet olacak. Ben de o yüzden Çetin ve Orkun adaylarımız için oy istemeye geldim. Onlar da gelsinler, çıksınlar otobüsün üzerinde oy istesinler. Siz de gereğini yapın. Bu yerel seçimde belediye başkanlarını adaylarını beğeneceksiniz, bakacaksınız Allah rızası için projeleri hizmet anlayışı üzerinden değerlendirin." dedi.

Konuşmasında iktidarı eleştiren Akşener, "Süleyman Demirel’in bir sözü var, ’Kaynamayan tencere her iktidarı sallar’ diye. Çiftçinin, memurun, emeklinin, yaşlının sorununu konuşmaya devam edeceğiz. Sonuç itibariyle bu yerel seçimlerde projeleri olan hizmet anlayışı beğenilmiş adaylarımız kazanacak. Her iki adayım da kazandıklarında Turgutlu’nun da Manisa’nın da gelirini israf etmeyecekler. Her ikisi de hizmet yapacaklar. Yandaş, akraba, dost kayırmayacaklar. Oy verenin de, vermeyenin de belediye başkanı olacaklar. Hak, adalet, demokrasi ve liyakata dikkat edecekler. Üreten bir belediye anlayışı ile çalışacaklar. Eksik yaptıkları bir şey olursa bana söyleyeceksiniz ve her ikisine anne terliği vuracağım." diye konuştu.

Millet ittifakı ve CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Turgutluspor atkısı hediye etti.

Akşener’e Turgutlu ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve partililer eşlik etti.

Salihli ziyareti

Turgutlu ziyaretinin ardından Akşener ve beraberindekiler seçim otobüsüyle Salihli ilçesine geçti. Salihli’de Millet İtifakı’nın Manisa Büyükşehir adayı Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu’ya destek isteyen Akşener, vatandaşlara seslendi. Akşener, "Burası bir ilçe birbirinizle dostsunuz, ahbapsınız, hangi siyasi partiye gönül vermiş olursanız olun, günün sonunda birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz ve bakacaksınız. Tepedekilerin düşmanca tavırlarına düşmanca dillerine Allah rızası için pirim vermeyin. Ağalar kavga etmemizi istiyor.Birbirinize düşman olmanızı istiyor. Ama aynı okulun velilerisiniz, talebelerisiniz. Aynı apartmanın komşularısınız, aynı tarlanın sınır komşularısınız. Aynı ürünü yetiştirip, aynı hakaretle karşılaşan çiftçilersiniz. Aynı tencereyi kaynatmakta zorlanan kadınlarsınız. 1 Nisan günü hepiniz işinize gücünüze, birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Aynı camide namaz kılacaksınız. Bunlara siz aldırmayın. Bu yerel seçimdir. Siz en iyi hizmet edecek, projesi olan adaya oy vereceksiniz. Salihli’de Mazlum Nurlu’ya, Manisa’da Orkun Şıktaşlı’ya oy vererek destek olacaksınız. CHP’ye oy veren 11 milyon insana, İYİ Parti’ye oy veren 5 milyon insana, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne oy veren 1 milyon insana söylenen illet, zillet gibi sözleri siz söylemeyeceksiniz sahada” şeklinde konuştu.

“Seçim var, olumlu rekabet edeceğiz” diyen Akşener, “Biz adaylarımıza destek istemek, sizi ikna edebilmek için buradayız. Edebilirsek oylarınızı alacağız. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum. MHP’ye, AK Parti’ye oy veren seçmende bizim canımızdır, kanımızdır, kardeşimizdir. Kem söz sahibine aittir, deyip geçeceksiniz. Neden kocaman kocaman koşuyorlar, mutfak yanıyor, ondan.” dedi.

Meral Akşener’e Salihli’de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Millet İttifakı ve İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı ve CHP Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu eşlik etti.