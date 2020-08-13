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Aktüel

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu:

"İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçildi. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Fatma başkanın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir. Görüyorum ki, İzmitliler size teşekkür ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:32:43 -
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu:

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçildi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Fatma başkanın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir. Görüyorum ki, İzmitliler size teşekkür ediyor." dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Alanı otoparkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl'unun da katıldığı, İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Akşener, doğduğu ve büyüdüğü yer olan İzmit'te olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye başkanı seçilmesiyle İzmit'e kadın eli değmesinde küçük de olsa bir pay sahibi olduğu için memnuniyetini dile getiren Akşener, "Ben İzmitin bir köyünde doğdum. Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Siyasi hayatıma da 1994 seçimlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi. İYİ Parti'nin genel başkanı olarak sizlere hitap ediyorum." diye konuştu.

Akşener, "Ben 1960 ihtilalinden sonra, babası Türkeşçi olmuş, ağabeyi 1980 ihtilaline kadar Kocaeli MHP İl Başkanı olan, babasının ailesi İnönücü, anasının ailesi Demokrat Partili olan bir ailenin kızıyım." ifadesini kullandı.

- "İzmit, Türkiye'nin bir özetidir"

Evliya Çelebi'nin, "Suyu leziz, havası nefis, insanı muhlis İzmit" diye yazdığını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Onun için İzmit en fazla göç alan şehirdir. 'İzmitli doğulmaz, İzmitli olunur' denilir. Onun için size 'İzmit'te mi doğdunuz' diye sorulmaz, 'ne kadar süredir İzmit'tesiniz' diye sorulur. İzmit'e, Türkiye’nin her yerinden, her şehrinden ve her köyünden göç gelir. İzmitte doğmuş olanlar onları kucaklarlar, ekmeklerini paylaşırlar ve bilirler ki, daha sonra onlar da yeni gelenlere kucak açacaktır. 1999 depreminde bunu bilmemize rağmen, hepimizi şaşırtan bir şey olmuştur. O da depremde vefat eden kardeşlerimizin cenazelerinin, Türkiye’nin her bir köyüne, her bir şehrine, her bir ilçesine gitmiş olmalarıydı. Yani ne demek istiyorum, İzmit, Türkiye’nin bir özetidir."

Meral Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçildiğini anımsatarak, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Fatma başkanın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir. Görüyorum ki, İzmitliler size teşekkür ediyor." dedi.



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