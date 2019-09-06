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İYİ Parti dökülüyor... Bir istifa daha geldi!

MHP'den ayrılarak toplama bir parti kuran Meral Akşener zor günler yaşıyor. 30 kişinin İYİ Parti'den MHP'ye geçmesinin ardından bu sefer de Şanlıurfa Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları, başkan yardımcısı Adnan Çiftçi ve parti sözcüsü Ayhan Gönen istifa etti. İstifa ettiğini duyuran Yazoğulları, "Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor" dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:33
İYİ Parti dökülüyor... Bir istifa daha geldi!

İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları ile teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti. Yazoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını belirtti.

Görüş ayrılığı nedeniyle partiden istifa kararı aldığını vurgulayan Yazoğulları, şunları kaydetti:

"Partideki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettim. Oluşturulan parti yönetimi büyük hatalar yapıyor. Gerek iç gerekse de dış siyasette umduğumuzdan farklı bir yol çizen İyi Parti'den istifa ettik. Önümüzdeki günlerde farklı bir siyasi yapılanma içinde yolumuza devam edeceğiz."

Yazoğulları, beraberinde, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Adnan Çiftçi ile parti sözcüsü Ayhan Gönen'in de istifa ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:33
  1. İYİ Parti
  2. MHP
  3. Meral Akşener

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