İYİ Parti Deniz Demir'e değil TRT'ye tepki gösterdi! "Ekrandan aldığınız doğru mu, açıklayın!"

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TRT Haber spikeri Deniz Demir'in 29 Ekim mesajında hadsiz ifadelerle ümmeti hedef almasına tepkiler sürerken, İYİ Parti Demir' değil, TRT yönetimine tepki gösterdi.

İYİ Parti'den, Demir'in "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden" sözlerine destek geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, ümmeti hedef alan Deniz Demir'i savunduğu konuşmasında, "Bu ifadelerden kim neden rahatsız oluyor?" diye sordu.

Demir'i savunup dindarları hedef aldı!

İP'li Zorlu, Demir'in hadsiz sözlerini yumuşatma çabasına girerken, Demir'e tepki gösteren dindar çevreleri hedef aldı:

Kanaatimiz odur ki; bu arkadaşım bu ifadeleri kullanırken bahsettiği husus çok açık ki; Türkiye’nin milli devlet olma sürecidir. Birey özgürlüğünün Cumhuriyet’le birlikte bize ihdas edilmesi, bu yolculuğun başlaması konusundaki dönüşümün altının çizilmesidir. Her fırsatta birlik, beraberlik çağrısı veren çevrelerin, konu buraya gelince ülkeyi nasıl kutuplaştırdıklarını görünce bu açık tutarsızlığı milletimizle paylaşmak istiyoruz.

İP'li Kürşad Zorlu, Deniz Demir'i ekrandan çeken TRT yönetimine de tepki göstererek şöyle devam etti:

Şimdi TRT yönetiminden bir açıklama bekliyoruz. Bu doğru mu, değil mi? Doğru değilse milletimizle paylaşınız, görüşlerinizi ortaya koyunuz” diye konuştu.