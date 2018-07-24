İYİ Parti dağılma sürecine nasıl geldi?

İYİ Parti son zamanlarda kurultay ve lider değişimi konularıyla boğuşuyor. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener, partinden birçok isimle ters düşerek kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı. Akşener, seçim sonrası elde edilşen büyük hezimet sonrasında partisinde birliği sağlayamamış ve partide her geçen gün yeni bir kriz yaşanıyordu. Bahçeli'nin elini öpen vekillerden tutun da Akşener'in en yakınındaki isimlerin istifasına kadar İYİ Parti, 24 Haziran sonrası tel tel döküldü.

Farklı görüşten, farklı duruştan ve farklı yapılardan birçok kişinin bir araya gelerek oluşturduğu partinin ayakta kalmasının zor olacağı kurulduğu anlarda belliydi.

İYİ PARTİ NASIL KURULDU?

1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından MHP'de başlayan lider değişimi sesleri, gündeme birçok ismi getirmişti. Bu isimler, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Meral Akşener gibi isimlerdi. Akşener, o süreçte en iddialı aday olarak ön plana çıkmış hatta 15 Temmuz öncesi "Temmuz'da Başbakan olacağım" şeklinde söylemlşer üretmişti.

Fakat MHP'de Bahçeli'nin sağlam iradesi ile kurultay sürecine gidilmemiş ve muhalif isimler de tek tek tavrını netleştirmişti. Sinan Oğan'ın dışındaki isimler Meral Akşener'in etrafında birleşmişti. Merkez parti olacağız iddiasıyla yola çıkan Akşener, İYİ Parti isminde kurduğu partiye birçok kesimden isimleri dahil etmişti. İYİ Parti adeta toplama bir parti oluyordu.

PARTİ HANGİ KESİMDEN KİMLER VAR?

İYİ Parti, Akşener'in sert ve kendinden emin çıkışlarıyla kısa sürede gündeme oturmuştu fakat partinin iç yapısı daha o günlerden dağılmaya mahkum olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Akşener'in yanında sol kesimden ve sağ kesimden isimler yer aldığı gibi eski ülkücülerden de destek gelmişti. Fakat bu destekler partinin sona doğru gitmesini hızlandırmıştı. Öyle ki parti içerisinde FETÖ'nün mağdur ettiği isimler, 15 Temmuz gazisi Fatih Eryılmaz ve FETÖ soruşturmasıyla açığa alınan FETÖ'cüler kol kola yer alıyordu. Akşener'in bazı danışmanları ve il yönetimlerinde bulunan isimlerin FETÖ'cü olduğu bir bir ortaya çıkmıştı.

PARTİDEKİ GÜÇLÜ İSİMLER VE AKŞENER

Parti içerisinde yer alan Ümit Özdağ ve Koray Aydın gibi isimler Akşener'in koltuğunun hiç de sandığı gibi rahat olmadığını ortaya seriyordu. Nitekim seçim sonrası Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın parti liderliği için yarışacağı yorumları yapılmıştı.

SEÇİM SÜRECİNDE NE OLDU?

İYİ Parti, 24 Haziran'da hem milletvekilleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde boy gösterdi. Partinin Cumhurbaşkanı adayı Akşener, kendisinden emin bir şekilde hareket etmesine rağmen seçimlerde ağır bir yenilgi almıştı. İYİ Parti ise CHP'den taşıma oylarla Meclis'e girebilmişti. Fakat İYİ Parti'de dökülmeler seçim öncesi aday listelerinin açıklanmasıyla olmuştu. Ruhat Mengi gibi önemli isimler bu süreçte istifa etmiş ve özellikle ülkücü destekçiler de rahatsız olmuştu.

SEÇİM SONRASI DAĞILMA SÜRECİ

Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından İYİ Parti'de ciddi tartışmalar başlamıştı. Özellikle Meclis'te yaşanan olaylar partinin gündemine oturmuştu. Meclis'te bazı İYİ Partili vekillerin Bahçeli'nin elini öpmesi zaten vekil bile olamayan Akşener'e partisini iyice yönetilmez hale geldiğini göstermişti. Nitekim Akşener, o isimleri uyarmış hatta ihraçla tehdit etmişti. Fakat ihraç etmeye gücü pek yetmemişti. Partide Bahçeli ile Meclis'te son derece samimi görüntüler veren Koray Aydın'ın gücü giderek artmaya başlamıştı.

KURULTAY ÇAĞRILARI VE SONUÇLARI

İYİ Parti'de seçim sonrası istifalar devam ederken bir diğer yenik parti CHP'de olduğu gibi kurultay istekleri de artmaya başlamıştı. Tam bu sırada MHP'den de "İYİ Parti'den geri dönmek isteyen olursa değerlendiririz" şeklinde açıklamalar gelmişti. Çok geçmeden partinin Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayı duyurmuş ve kısa süre sonra da aday olmayacağını açıklamıştı. Bu, Akşener'in başarısızlığı kabullenişinden başka bir şey değildi. Akşener'in adaylığına dair parti içerisinden farklı açıklamalar yer alırken Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın isimler çok daha ön plana çıkmıştı. Partinin sol katılımcıları ise bir bir istifa etmeye devam ediyordu. Akşener, bu inişli çıkışlı ama kısa hikayenin ardından Türkiye siyasi tarihine gömülmek üzere...

Türkiye Haber Merkezi