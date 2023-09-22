İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor! O iddia ortalığı karıştırdı! Kulisler çalkalanıyor

Seçim yenilgisi sonrası CHP ve İYİ ittifakı bitirdi, taraflar karşılıklı suçlama yarışına girdi. Meral Akşener'in önceki gün İzmir adayını açıkladığı toplantıdaki CHP'ye yönelik sert sözleri tansiyonu yükseltti.

Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararıyla ilgili Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, tansiyonun düşmesiyle birlikte İYİ Parti'nin kendilerini destekleyeceğini düşünüyor.

"CHP öz gücüne güvenmeli ve ham hayaller peşinde koşmamalıdır"

Bu görüşe katılmayan tv100 yazarı Barış Yarkadaş ise seçime yönelik değerlendirmelerde bulunduğu yazısında iki adaya önerilerde bulundu. Yarkadaş, özetle şunları kaydetti:

"CHP’li başkan adaylarının yapması gereken Akşener’den medet ummak değil, İYİ Parti’nin yurtsever, modern, laik ve kentli seçmenine yüzünü dönmektir.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu gerçeği gördüğü için İstanbul’da buluştuğu 38 ilçe başkanına, "İYİ Parti’nin tabanını üzecek, kıracak, küstürecek hiçbir söylem istemiyorum. İYİ PARTİ’nin seçmeni belediye seçimlerinde bizi destekleyecektir” demiştir.

Bu gerçeği herkesin bir an önce kavraması ve hesabını ona göre yapması gerekmektedir. İYİ Parti yönetiminin Cumhur İttifakı’na yanaşmasıyla birlikte CHP öz gücüne güvenmeli ve ham hayaller peşinde koşmamalıdır.

İYİ PARTİ’nin AKP ve MHP’nin komşusu olmasıyla birlikte, CHP’nin ‘’konfor alanı’’ bozulmuştur. Seçime girecek olan herkes bu gerçeğe göre hareket etmek zorundadır. Ki; HDP, TİP ve diğer sol partilerin de seçimlere kendi adaylarıyla girecek olması CHP’lilerin dikkate alması gereken önemli bir husustur."