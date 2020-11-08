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Siyaset İYİ Parti çöküşün eşiğinde! Muhalifler bile ikiye bölündü
Siyaset

İYİ Parti çöküşün eşiğinde! Muhalifler bile ikiye bölündü

İYİ Parti'deki delege krizi ve Ümit Özdağ'ın yaptığı FETÖ çıkışının ardından çözülme devam ediyor. Şimdi de parti yönetimine muhalif olan milletvekillerinin dahi kendi içinde bölündüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:57:00 -
İYİ Parti çöküşün eşiğinde! Muhalifler bile ikiye bölündü

İYİ Parti'de muhalifler arasında da köprüler atıldı. 2. Olağan Kurultay için İYİ Parti'de ‘Oy verilmeyecekler’ listesine muhalif milletvekilleri tepki gösterdi. Muhalif vekillerin "verdiğimiz haklı mücadelemize gölge düşürdü” dediği öğrenildi.

Muhalifler arasındaki kriz, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasıyla başladı. Kavuncu ile ilgili iddianın ardından muhalif saftaki bazı vekiller, Özdağ'ı eleştirdi. Bazı vekiller de daha önce 'protesto' ettikleri TBMM grup toplantısına katılmaya başlarken, destek tweet'leri silindi. Öte yandan, Müşterek Disiplin Kurulu'nun savunmasını istediği Özdağ'ın yarın açıklama yapması bekleniyor.

"Liste krizi farklı boyuta ulaştı"

Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, muhalif milletvekilleri "Parti içi demokrasi talebiyle çıktığımız yolda verdiğimiz haklı mücadelemize gölge düşürdü" sözleriyle eleştirdikleri Özdağ'ın, liste krizini çok farklı bir boyuta getirdiğini ifade ediyorlar.

Özdağ'a destek paylaşımları silindi

İddiaların ardından birkaç isim protesto ettiği grup toplantılarına katılırken, dün de Adana milletvekili İsmail Koncuk, savunmasının istenmesinin ardından Özdağ'a destek için paylaştığı mesajı sildi.

"Oy verilmeyecekler" listesinde olan muhalif isimlerden İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, disiplin kuruluna sevk edilen ve savunması istenen Özdağ ile ilgili, "Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla, toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi İYİ Parti'ye zarar vermiştir. Bu tamir edilmeden, Özdağ'a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır" mesajını paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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Yorumlar

gercek bu

demokrasi fikir hürriyeti demek koltuk hürriyeti demek değildir.keske hataları herkes söyleyebilse iyi parti kuruluş amacı milliyetcileri bir araya toplamaktı ama meclise girince farklı görüş acıları olustu.tarihsayfalardan ibarettir birileri devam eder tarihte biirleri silinir sadece kısa bir söz gecer tarih sayfasının aralığında ve hayat devam eder
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