İYİ Parti çıtayı zirveye taşıdı! Baba-oğul aynı anda aday
İYİ Parti listelerinde bir baba ile birlikte oğlu da aday gösterilerek saltanatta çıta zirveye taşındı.
Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, İYİ Parti listesinde, İstanbul ikinci bölge ikinci sıradan aday gösterildi.
Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu da Diyarbakır birinci sıradan listede yer aldı.
CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan eski Yardımcısı ve 57. Hükümet'te Spordan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Erdoğan Toprak, CHP'den milletvekili adayı olurken, eşi Ece Güner Toprak da İYİ Parti’den aday olmuştu.
Karı-koca çiftin milletvekili adayı olmasından sonra baba oğulun aynı listede yer alması çıtayı zirve taşımak şeklinde yorumlandı.
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