İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl Başkanı istifa etti

Sezai Erhan yeniakit

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak, partiden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Parti içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istifa kararı aldığını vurgulayan Özbayrak, “Üzülerek ifade etmek istiyorum ki partimizin önünü tıkamaya, büyümesini engellemeye çalışan bir takım odaklar bu tezgahı Mersin’de göreve geldiğim günden beri sürdürmektedir. Bu şartlar altında yaklaşık altı aydır mücadele verdik fakat sonuç alamadık. Her şeyden önce teşkilatta karşılıklı güven esas olduğunu düşündüğümüzde biz bu ortamı sağlayamadık. Yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki Mersin’de 31 Mart yerel seçimlerinde kumpas kuranlar bugün partimizin önünü de tıkamıştır. Karekterim ve kişiliğim gereği üç tane dört tane il başkanının olduğu bir yerde il başkanlığı yapmak bize uygun değildir. İYİ Parti il başkanlığı görevimden ayrılıyorum” dedi.