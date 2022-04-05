'İYİ Parti Biden'ın projesi' diyen Doğu Perinçek: Akşener FETÖ'ye adam taşıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti'ye çok sert eleştirilerde bulundu. İYİ Parti'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın projesi olduğunu savunan Perinçek, Genel Başkan Meral Akşener'in de bu görev için hazırlandığını öne sürdü. Perinçek, Akşener ile ilgili "Gençliğinden beri İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapan bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Akşener FETÖ'ye adam taşıyor"

İYİ Parti'nin bir operasyon partisi olduğunu ifade eden Perinçek, "Yani İYİ Parti bir takım ülkesini seven insanların kurduğu bir parti değildir. İYİ Parti doğrudan doğruya Biden'ın Tayyip Erdoğan'ı devirme ve Türkiye'yi kaosa sürükleme planında görev yüklenmiş bir organizasyondur." dedi.

"Ve bu görev de uygun bir lidere verildi. Zaten Meral Akşener bu görevin içinden geliyor." diyen Perinçek, "Akşener gençliğinden beri, İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapan bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

"Düşman adına Türk ordusunun içine kulak yerleştirdi"

Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu döneme de dikkat çeken Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hanımefendi birden bire nerede görüldü? İçişleri Bakanlığında. İçişleri Bakanlığındaki icraatleri ne? Türk ordusunun içine kulak yerleştirmek. Türk ordusunun içine CIA'den başka kim kulak yerleştirir? Türk ordusunu düşmandan başkası dinler mi? Düşman adına Türk ordusunun içine kulak yerleştirdi.

Ondan sonra kalktı EGM'nin istihbaratının başına kapıları falan kırarak neredeyse bir takım adamlar getirdi. Şimdi o adamlar FETÖ'den içeride yatıyor. Ergenekon Balyoz olaylarında başta olan adamlar Akşener'in yerleştirdiği adamlar."