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Seçim 2019 Sayfası

İyi Parti, Balıkesir'deki sonuçlara itiraz etti!

Balıkesir'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adayları arasında yüzde 1.28 fark bulunuyor.

05 Nisan 2019 Cuma 22:59
İyi Parti, Balıkesir'deki sonuçlara itiraz etti!

İyi Parti, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

31 Mart seçimlerde, resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Yücel Yılmaz yüzde 47.78, Millet İttifakı'nın adayı İsmail Ok ise yüz 46.50 oy almıştı.

Balıkesir Adliyesi'ne giden CHP'nin seçimlerde desteklediği İyi Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, İyi Parti İl Başkanı Nedim Tuna ve partililer, İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tuna, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce İl Seçim Kuruluna 5 ilçe için müracaat ettiklerini, bugün de 10 ilçe için daha itiraz dilekçelerini sunduklarını söyledi.

Milli iradenin sandığa tam yansımadığını düşündükleri için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Tuna, "16 ilçede ilçe seçim kurullarına yaptığımız itirazlarımız reddedildiği için daha önce 5 ilçemiz için itiraz yapmıştık, bugün de 10 ilçe için daha başvurularımızı yaptık. 15 ilçede oyların tamamının tekrar sayılmasını istiyoruz. Ankara ve İstanbul'da hak, hukuk ve adalet nasıl işliyorsa Balıkesir'de de aynı şekilde işlemesini istiyoruz" diye konuştu.

İsmail Ok'a verilen her oyun peşinde olduklarını dile getiren Tuna, "Bununla ilgili mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. AK Parti'nin diğer illerde itirazlarını kabul eden seçim kurullarının Balıkesir'de de aynı şekilde davranmasını bekliyoruz" şekline konuştu.

Ok da Balıkesir halkının iradesinin yansıması için mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Vicdan sahibi herkes adaletin, Balıkesir halkının iradesinin yansımasını istiyor. Bu konuda ciddi bir şaibe var." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 22:59
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