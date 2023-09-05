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Gündem İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den olay 6'lı masa çıkışı: Allah memleketi korumuş
Gündem

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den olay 6'lı masa çıkışı: Allah memleketi korumuş

Yeniakit Publisher
2023-09-05 11:59:00 -
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den olay 6'lı masa çıkışı: Allah memleketi korumuş

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, “Diyelim ki 6’lı masa seçimi kazansaydık biz daha bakanları oluşturamazmışız, biz daha atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı Masanın seçimi kaybetmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Allah memleketi korumuş"

Beker, "Seçimi kazansaydınız koordine bir şekilde bu ülkeyi yönetebilecek miydiniz?" sorusuna, “Diyelim ki 6’lı masa seçimi kazansaydık biz daha bakanları oluşturamazmışız, biz daha atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş” cevabını verdi.

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