İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım: Çankaya ilçe başkanı ve yönetimini görevden alındı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım "Çankaya ilçe başkanı ve yönetimini görevden alındı" açıklamasını yaptı.
Meral Akşener'in İYİ Parti'sinde sarsıntılar bitmek bilmiyor.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, partideki yeni depremi açıkladı.
Yener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Çankaya ilçe başkanı ve yönetimini görevden alındı. Kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan tayin edildi.
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