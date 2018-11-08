İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Koncuk mu oldu?

Adana İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisi adına seçimlere girecek olan adayları açıklamaya başladı. İYİ Parti, milliyetçi tabanının fazla olduğu Adana adayını son dakika olarak açıkladı. İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Koncuk oldu. Peki İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk nereli ve kaç yaşında? İsmail Koncuk hangi görevlerde bulundu? İşte İP Adana adayı İsmail Koncuk biyografisi

İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur."Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanı. İlk-orta ve lise tahsilini Ceyhan da tamamladıktan sonra, 1980 yılında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda da okudu. Öğretmenliğe 1981 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde başladı. 1985 yılında Adana'ya atandı. 1992 'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı.Merkez genel kurulunun 2002 yılındaki 1. Olağan Kongresinde Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda ise Genel Başkanlığa seçilmiştir. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da güven tazelemiştir.

2011 yılı Nisan ayında yapılan Genel kurulda ise Türkiye Kamu Sen konfederasyonu Genel başkanlığına seçilmiştir. Şuan hem Türkiye Kamu Sen hem de Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını yürütmektedir.İngilizce bilmektedir.