İyi ki Lütfü orada yokmuş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova'da bir genç kıza bağırarak yaptığı konuşma gündemdeki yerini koruyor.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Akşener'in tepki çeken olayına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altınok'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, mitinginde genç bir kızı korumaları eşliğinde duvar kenarında sıkıştırdığı görüntüleri izlemişsinizdir.

Allah'tan cep telefonu kameraları kayıttaymış!

Psikologlarımız devreye girmeli...

Yok Akşener için değil... Sinirinden, tahammülsüzlüğünden ve pervasızlığından açıkça görüldüğü üzere onun için artık geç.

Ancak Meral Hanım'ın dişlerini sıkarak "kızım kızım" diye taciz ettiği vatandaşın bir süre psikolojik destek görmesi iyi olabilir. Zira kızın korkudan travma yaşadığı rahatça anlaşılıyor.

Tesellimiz, Lütfü Türkkan'ın olay mahallinde olmaması.