  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İyi ki Lütfü orada yokmuş!
Siyaset

İyi ki Lütfü orada yokmuş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova'da genç kızı azarladığını hatırlatan Melih Altınok, "Tesellimiz, Lütfü Türkkan'ın olay mahallinde olmaması." dedi. İYİ Partili Türkkan, şehit yakınına ettiği küfürle tanınıyor!..

Yeniakit Publisher
2022-08-07 09:50:00 - 2022-08-07 10:20:03
İyi ki Lütfü orada yokmuş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova'da bir genç kıza bağırarak yaptığı konuşma gündemdeki yerini koruyor.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Akşener'in tepki çeken olayına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altınok'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, mitinginde genç bir kızı korumaları eşliğinde duvar kenarında sıkıştırdığı görüntüleri izlemişsinizdir.

Allah'tan cep telefonu kameraları kayıttaymış!

Psikologlarımız devreye girmeli...

Yok Akşener için değil... Sinirinden, tahammülsüzlüğünden ve pervasızlığından açıkça görüldüğü üzere onun için artık geç.

Ancak Meral Hanım'ın dişlerini sıkarak "kızım kızım" diye taciz ettiği vatandaşın bir süre psikolojik destek görmesi iyi olabilir. Zira kızın korkudan travma yaşadığı rahatça anlaşılıyor.

Tesellimiz, Lütfü Türkkan'ın olay mahallinde olmaması.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

099

terör partisi & cemaziyyel evveli rezaletler ve zulüm ile dolu olan cu ha pa ile ülkenin yönetimini ele geçirdikleri takdirde vay bu halkın bay bu memleketin haline.

Engin

Armutlu'da karşılığını aldılar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23