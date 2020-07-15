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Siyaset

‘İyi ki ihraç edilmiş’ dedirten görüntüler! MHP’li eski başkandan cumhurbaşkanına ve şehitlere büyük saygısızlık

Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP’den ihraç edilmişti. Partinin “ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle” ihraç edildiği belirtilen Çuhadaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yırtarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:29:00 - 2020-07-15 15:24:33

 yeniakit.com.tr  15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 251 vatan evladı şehit oldu. 15 Temmuz şehitlerimizin unutulmaması için birçok çalışma yapıldı. Şehitlerimizin yer aldığı çeşitli kitap yayınları da yapıldı.

O kitaplardan biri, Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nun ofisine de geldi. Kitabı inceleyen Çuhadaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında peşine özel suikast timi düşmesine rağmen kaçmadan sahaya inip kolluk kuvvetlerini yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını görünce rahatsız oldu.

Ortaya çıkan görüntülerde, Selahattin Çuhadaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yırttığı ve agresif hareketler sergilediği görülüyor.

Partiden ihraç edildi

MHP’li belediye başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, geçtiğimiz haftalarda partisinden ihraç edilmişti. Çuhadaroğlu’nun, partisinin “ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle” ihraç edildiği belirtilmişti.

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