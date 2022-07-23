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Gündem İyi halt ettin başkan bey! Bu nasıl iş? Gülşen'e bunu dedi, karısı kıkır kıkır güldü
Gündem

İyi halt ettin başkan bey! Bu nasıl iş? Gülşen'e bunu dedi, karısı kıkır kıkır güldü

Sesiyle değil, ahlaksızlıklarıyla gündeme gelen edepsiz şarkıcı Gülşen'e CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 13:26:00 - 2022-07-23 14:31:58
İyi halt ettin başkan bey! Bu nasıl iş? Gülşen'e bunu dedi, karısı kıkır kıkır güldü

Sesiyle değil, ahlaksızlıklarıyla gündeme gelen edepsiz şarkıcı Gülşen'e CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık destek verdi. 

Geçtiğimiz gün Zonguldak Ereğli'de "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Sefo ve Edis ile beraber sahne alan Gülşen'e Halil Posbıyık'tan tıynetini belli eden sözler geldi. 

Sahne kıyafetleriyle tepki toplayan Gülşen, Ereğli'deki konserinde de göbek dekolteli pespaye bir kıyafet tercih ederek şaşırtmadı.

Hediyelerini vermek için sahneye çıkan Posbıyık da Gülşen'in kıyafetine yorumsuz kalmadı.

Aklı sıra espri yapan Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" herzesini yumurtladı. 

 

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Yorumlar

muhafız1969

insan olamamış köpürtülmüş katman görmek için can attığı görüntüyü göremeyince içi dışına çıkmış.Müflis olmak bu olsa gerek

Engin

Çıplaklıpı çağdaşlık satan zihniyet... Bunların kocalarında iş yok.. Neden eşini senden başkası çıplak görsün.erkrk kadın farketmez...
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