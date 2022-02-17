İyi hal indirimi kalkıyor mu? İyi hal indirimi kime var, kime yok?

Giresun'un Erikliman köyünde babaannesine ait evde kalan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Şentürk’ün boğazını kesti. Kız çocuğu, kanlar içinde kalırken, katil zanlısı Gökçek ise evden kaçarak, uzaklaştı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade ederek yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Giresun'dan gelen acı haber sonrası Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Peki iyi hal indirimi kalkıyor mu?

İyi hal indirimi kalkıyor mu?

Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddet cezalarını artıran bir düzenleme hazırlıyor. Kadına karşı şiddette iyi hal indirimi kaldırılıyor.

İyi hal indirimi nedir?

İyi hal indirimi, yargılama sonucunda cezalandırılmasına karar verilen failin, verilen cezanın yasa ile belirlenen “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları” gibi nedenlerle indirilmesidir.

İyi hal indiriminde idare ve gözlem kurulunun yapısında değişikliğe gidildi. Buna göre, toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık ediyor. Bu kurula ayrıca Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından psikiyatri uzmanı, hekim, adlî tıp uzmanı, psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi görevlilerin bulunduğu uzmanlar da katılıyor.

Iyi hal indirimi kaç yıl olur?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına iyi hal indirimi uygulanırsa ceza müebbet hapis cezasına döner. Müebbet hapis cezasına iyi hal indirimi uygulanırsa bu sefer verilecek olan ceza 25 yıl hapis olur. Bir yargılamada iyi hal indirimi en fazla bir kere uygulanabilir.

Iyi hal indirimi en fazla ne kadar?

İyi hal indirimi ise en fazla 1/6 oranında olur. Bu indirim oranı ise sağlanan koşullara bağlı olarak belirlenir. Bununla birlikte yanlış bilinen doğrulardan biri de iyi hal indiriminin her zaman aynı oranda geçerli olmadığıdır.

1/6 oranında indirim nedir?

Müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezasına hükmedilir. Diğer tüm süreli hapis ve adli para cezalarının altıda birine (1/6) kadarı indirilir (TCK m.62/1). Örneğin, 6 yıl süreli hapis cezasına mahkum edilen sanığın cezası 1/6 oranında takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulandığında 5 yıla düşecektir.