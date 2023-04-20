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Sağlık İyi et nasıl pişirilir? Canan Karatay tari̇fi̇ verdi̇
Sağlık

İyi et nasıl pişirilir? Canan Karatay tari̇fi̇ verdi̇

Yeniakit Publisher
2023-04-20 15:41:00 - 2023-04-20 15:51:23
İyi et nasıl pişirilir? Canan Karatay tari̇fi̇ verdi̇

Her yaptığı açıklama ile gündem olan ve verdiği tariflerle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, “Ramazan Bayramı'nda iyi et nasıl pişirilir?” sorusunu cevapladı. Canan Karatay özel tarifini verdi.

Her yaptığı açıklama ile gündem olan ve verdiği tariflerle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, “Ramazan Bayramı'nda iyi et nasıl pişirilir?” sorusunu cevapladı. Canan Karatay özel tarifini verdi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan Bayramı'nda sağlık açısından eti ızgarada pişirmeyi önerdi.

Hem sağlığınız hem de lezzetli yemekler için taze et nasıl pişirilir sorusunu Canan Karatay yanıtladı.

CANAN KARATAY'IN TARİFİ

Taze et ızgarada pişirilirken önce harlı ateşte, daha sonra ağır ateşte uzun sürede pişirilmeli. Dışı kabuk olan etin suyu dışarıya akmaz. Izgara genel olarak hafif ateşte yapılmalıdır. Etler dolaptan çıkınca biraz bekletilir ve tuz üzerine etler piştikten sonra serpilir. Tencere kebaplarında ise püf noktası tarçın ya da karanfildir. Karabiber her türlü kuşbaşı ette kullanılmalıdır.

Kebaplar ve yahniler için biraz yağ ilavesi yapılabilir. Hiç su konmaz ve bıraktığı su çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Et pişerken fazla esmerleşmemelidir.
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Et sade kavurma olarak yapılacaksa çok az sıcak su ilave edilir. Bu şekilde pişirilirken tuz kesinlikle pişerken atılmaz. Nedeni ise eti sertleştirir.

Proteini artırmak için ete çeşitli sebzeler (kereviz, havuç, soğan, sarımsak vb.) eklemek önemli. Haşlama sonrasında da bu sebzeler etle birlikte servis edilebilir ya da ezilerek et suyuna ekleyip çorba yapılabilir. Etler fırında lezzetli olur. Sebze ilavesiyle pişirilirse hem yumuşacık hem de vitamin kaybı olmaz.

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