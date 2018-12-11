İyi bir nabız için, bu önerilere kulak verin!

TANSİYON GİBİ DÜZENLİ OLARAK NABZINIZI DA ÖLÇÜN

Düzenli spor ya da sürekli egzersiz yapanlarda kalp atış hızı bir dakikada 60'ın altında olabilir. Ancak 50'nin altı kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca 100'ün üzerindeki değer normal dışıdır. Bazen yapısal özellikten dolayı hiçbir hastalık olmasa bile bazı kişilerin nabız sayısı 80 ya da 80'nin üzerinde olabilir. Kalp atış hızının yüksek olması bazı hastalıklara işaret edebilir. Kalp atış hızının yüksek olmasıyla belirti bulan hastalıklar şöyle sıralanabilir:

-Kalp kapak bozuklukları

-Kalp adalesine ilişkin sorunlar

-Kalp damarlarında tıkanma ya da daralma

-Nadiren kalbin elektrik devresinde yaşanan blok bozukluklar

-Kansızlık

-Akciğer sorunları

-Hipertiroit

-Yüksek ateş

-Bazı enfeksiyonlar

TOK OLMAK DA NABZI YÜKSELTEBİLİR

Kalp atım hızına bağlı bir hastalığa teşhis koyabilmek için birkaç kez ölçüm yapılmalıdır. Bu ölçümler bilekten tansiyon aletleri ya da koldan tansiyon aletleriyle de alınabilir. Bir efordan sonra nabız sayısının yükselmesi ile düşmesi arasındaki sürenin uzun olması bir bozukluk belirtisi olabilir. Bu nedenle dinlenme sürelerinde, efor sırasında, efor sonrasında nabzın normale dönme sürecinde kalp atım sayısını takip etmek gerekmektedir. Bu takipler, bazı belirtiler, bazı teşhisler bir hastalık olup olmadığı hakkında bulgu verebilir.

DÜZENLİ EGZERSİZ NABIZ SAYISINI DÜŞÜRÜYOR

Düzenli egzersiz yapan kişilerde ve sporcularda kalp güçlenirken dolaşım sisteminin işlevselliği artmaktadır. Kondisyon artmasıyla birlikte bu kişilerin kalbi diğer insanlara göre daha az çalışarak aynı işi yapabilmektedir. Kondisyonu çok yüksek sporcularda nabız sayısının 50'ye inebildiği bilinmektedir. Düzenli egzersiz ve spor yapan kişilerde nabız sayısının düşüklüğü sağlık göstergesidir. Egzersizin nabız sayısını düşürdüğü ve bu açıdan da kalp sağlığını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.

GÜNDE EN AZ YARIM SAAT YÜRÜYÜN

Nabız sayısı ve kalp sağlığı açısından egzersizin önemi büyüktür. Ancak "Bir ay egzersiz yaptım, nabız sayım değişmedi" şeklinde düşünmemek gerekir. Bir kondüsyonun oluşması bir süre gerektirir. Düzenli spor bir damar jimnastiği olarak düşünülmelidir. Spor, damarların elastikiyetini olumlu yönde etkilerken, damar yapısını da güçlendirir. Düzenli spor vücutta oksijenlenmenin daha iyi olmasını, dokuların daha iyi beslenmesini sağlar. Haftanın en az 3 günü, en az yarım saat ortalama 5 km hızla yürümek de yeterlidir. Ancak egzersizde aşırıya kaçılmamalıdır. Bir saatin üzerindeki, ağırlık kaldırarak yapılan yorucu egzersizlerin kalp adalesinde kalınlaşma, kalp boşluklarında genişleme, kalp yıpranması etkileri vardır.

ŞEKER VE YAĞ KISITLAMASI YAPIN

Beslenme nabız atım hızı ve kalp açısından çok önemlidir. Şekerden zengin ağır tatlılardan, yağlı yiyecekler ve şekerli kremalı içeceklerden uzak durulmalıdır. Bu besinler kilo artışına neden olur ve kilo artışı kalp için risktir. Kiloyla birlikte kalp daha büyük bir yük altında kalır. Bunun yanında beslenmede magnezyum, sodyum, potasyumdan zengin sebzeler ve meyveler tüketilmelidir. Ayrıca günlü sıvı alımına dikkat edilmelidir.Maden suyu kalbe yararlı ama dozunda tüketin.