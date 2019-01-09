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"İyi bir aile takımı olduk"

- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: - "Genç oyuncularımızın performansı yükseliyor"- "Ligde ikinci yarı daha zor geçecek"- "(Fenerbahçe) Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:05
"İyi bir aile takımı olduk"


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, kampın olumlu geçtiğini söyledi.

Bursaspor, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devre arası kampının gayet olumlu geçtiğini ifade eden Aybaba, "Sakat oyuncumuz yok. Genç oyuncularımızın performansı yükseliyor. İyi bir aile takımı olduk. İnşallah ikinci yarıda sahaya puanları da yansıtırız." dedi.

Aybaba, ligde ilk 10 takımdan biri olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yaş ortalaması bakımından Avrupa'nın en genç takımına sahip olduklarını vurgulayan Aybaba, üç yıl içerisinde Avrupa'da maç oynamaya başlayan bir Bursaspor oluşturma planları olduğunu anlattı.

Aybaba, transferle ilgili sorular üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda transferle ilgili sorunumuz var federasyonda. Önce onunla ilgili gelişme olması lazım. Biz hazırlıklarımızı yaptık, başkanımızla konuştuk. O da bununla ilgili çalışıyor. Ortaya bir şey çıktığında bu transferlerle ilgili düşündüklerimize, çalıştıklarımıza hemen başlayacağız.Biz, transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Takım olarak eksik olan bölgelerimize transfer düşünüyoruz. Ligde ikinci yarı daha zor geçecek. Daha zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu söylediğimiz takviyeleri yaparsak, daha hazır hale geliriz. Yapamazsak da elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız."

Takımı gençleştirme çalışmalarının süreceğinin altını çizen Aybaba, ikinci yarının ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Karşımızdaki takımın sorunları varsa, tabii ki kendi iç sorunları. Biz, hiç buna bakmadan, rakip Fenerbahçe diye bakıp, bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Bursaspor'un antrenman yaptığı sahaya gelen bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, futbolculara ve teknik direktör Aybaba'ya sevgi gösterisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:05
  1. Antalya
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. MKE Ankaragücü
  5. Samet Aybaba
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG
  8. taraftar

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