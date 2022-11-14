İvrindi Belediyesi, taşınmazları kiraya verecek ve satacak
Balıkesir İvrindi Belediyesi’ne ait ilana duyurulan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği açık artırma ile satış ve kiralama ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri Sakarya Mah. Atatürk Meydanı No:8 İvrindi/BALIKESİR adresindeki İvrindi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunacak Encümen komisyonu huzurunda 29.11.2022 tarih ve saat 11:00’da başlayacak.
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinden bedelsiz olarak alınabilecek.
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