İvermektin nedir? | İvermektin koronaya iyi gelir mi?

İvermektin ne ilacı? Koronavirüs salgınında uzmanlar her geçen gün yeni bir veriye ulaşıyor. Bilim insanları sürecin halen aktif olduğunu belirtiyor. Nisan ayı gibi İvermektin isimli ilacın koronavirüs salgınında kullanılabileceğini ifade etmiş ve çalışmalar başlamıştı. Sosyal medyada bazı doktorlar bu ilacın Arjantin’de doktorlara üç aydır verildiğini ve hekimlerde ölüm olmadığını ifade etti. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Peki, İvermektin nedir?

İvermektin nedir?

İvermektin birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İvermektin baş biti, uyuz, nehir körlüğü (onkocerciasis), strongyloidiasis, trichuriasis, ascariasis ve lenfatik filaryazı gibi sorunlar için veriliyor.

Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Göz kullanımından kaçınılmalıdır.

İvermektin koronaya iyi gelir mi?

Nisan ayında Avustralya, Melbourne’de Monash Üniversitesi araştırmacıları, antiparaziter ilaç İvermektin’in, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 replikasyonunu etkisiz hale getirebileceğini keşfetti.

Çalışmanın lideri Dr. Kylie Wagstaff, “Ivermectin çok yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli bir ilaç olarak görülüyor. Şimdi insanlarda kullanabileceğiniz dozajın etkili olup olmayacağını anlamaya ihtiyacımız var, bu bir sonraki adım. Tek bir dozun bile tüm viral RNA’yı 48 saatte ortadan kaldırabildiğini ve 24 saatte bile gerçekten önemli bir azalma olduğunu bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından pek çok ülkede İvermektin’le ilgili çalışmalar sürüyor. Unutmayın ki doktorunuzun önermediği hiçbir ilacı kullanmamanız gerekiyor. Tam olarak tedavide kullanılıp kullanılmayacağı açıklanmayan bu ilacı kullanmamalısınız. Koronavirüs salgını için doktorlarınız verdiği ilaçları ise tereddütsüz içmelisiniz. Koronavirüs tedavisinde ilaç kullanılmadığında sorunların ciddileştiği yönünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları bulunuyor.