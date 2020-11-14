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Dünya Ivanka Trump, okulu karıştırdı! Veliler çıldırdı
Dünya

Ivanka Trump, okulu karıştırdı! Veliler çıldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve kızı olan Ivanka Trump'ın maske takmaması çocuklarının düzenine mal oldu. Velilerin tepkisi nedeniyle çocukların okulu değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:48:00 -
Ivanka Trump, okulu karıştırdı! Veliler çıldırdı

ABD'nin 45'inci dönem başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump (39) ile eşi Jared Kushner (39) 2017'den bu yana başkanın danışmanlığını yapıyor. Üç çocukları olan çiftin iki çocuğu üç yıldır, başkentteki Milton Gottesman Yahudi Okulu'na gidiyordu. Ancak geçen ay çift çocuklarını buradan alıp başka bir okula yazdırdı. Bunun nedenini araştıran ABD medyası okulda maske krizi çıktığı iddialarına ulaştı.

Business Insider'ın haberine göre; okul, kendi salgın önlemi protokolünü takip ediyor. Yani, tüm velilerden maske takmayı, sosyal mesafeye uymayı, kalabalık toplantılara katılmamayı taahhüt etmeleri isteniyor.

Ivanka Trump ve eşinin resmi etkinliklerde maskesiz görüntülenmesi, 26 Eylül'de Beyaz Saray'da salgının patlak vermesine yol açan toplantıda sosyal mesafeye uyulmaması velilerin tepkisini çekti. En az üç veli şikayet etti.

Okul yönetimi ile uzlaşamayan Trump ve Kushner çifti de çocuklarını almak zorunda kaldı. Çiftin yakınları, "Yeni okulu birebir eğitim için seçtiler" dedi.

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