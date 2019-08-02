Ivanildo Fernandes Trabzonspor’da Trabzonspor, Sporting’den Portekizli futbolcu Ivanildo Fernandes’i kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Sporting’den Portekizli futbolcu Ivanildo Fernandes’i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 540.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun geçici transferi kapsamında menajerlik bedeli olarak, 60.000 EUR ödenecektir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.