  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Telefonunuzdan hemen silin! Bu uygulamalar kartınızdan gizlice para çekiyor

Türkiye'ye aklınca ayar vermeye geldi! ABD'li kritik isim, toplantılarda bakın neler söylemiş

Bitcoin'e rakip mi geliyor? Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine...

O iddia, Hulusi Akar'ı çılgına çevirdi! "Alçakça" deyip patladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli çıkış: İşinizi gücünüzü ayarlayın! O güne dikkat

Cem Küçük'ten bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız

Bir bakan bir daha bakıyor! Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı ortaya çıktı! İsmi ve özellikleri şaşırttı

"Ben 6’lı masanın yerinde olsaydım…" Yandaş Özlem Gürses'ten AK Parti itirafı

Sözcü’nün haberi bunun örneği! AK Parti kendi kafasına sıkıyor

Türkiye Youtuberlar ve Aboneler Ülkesi Olamaz!
Ekonomi İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyeleri alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü’nce ilanla duyurulan birimlere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 15:33:00 -
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuruda bulunacak adayların; Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,

• Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı, ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.

Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23