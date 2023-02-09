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Ekonomi İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü bilişim personeli alıyor
Ekonomi

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü bilişim personeli alıyor

Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 15:05:00 -
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü bilişim personeli alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08 / 02 / 2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 22 / 02 / 2023

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