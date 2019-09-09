İTÜ'lü Halit Ayar kimdir? | Taksim'de İTÜ'lü gencin bıçaklanması

İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Halit Ayar,İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürüldü. O anların görüntüleri ise kameralar tarafından kaydedildi. Peki Halit Ayar kimdir? Halit Ayar kaç yaşında ve nereli? İTÜ'lü genci bıçaklayanlara ne oldu? İşte detaylar...

Halit Ayar kimdir?

23 yaşındaki Halit Ayar,Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü. Ayar'ı bıçaklayarak öldürülen zanlılara tutuklandı. İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı.

2 zanlı tutuklandı

Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak Emra Yaşar (27), Erhan Kurdal (27) dün gözaltına alındı. 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Halit Ayaz'ı bıçaklayarak öldüren 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarından tespit edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayeti işleyen iki kişiyi çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarından tespit etti. Emra Yaşar Fatih'te, Emrah Kurdal ise Beyoğlu'nda yakalandı. Her ikisinin de gasp, hırsızlık, yaralama suçlarından poliste kayıtları ortaya çıkarken, Emra Yaşar'ın 10 yıllık hapis cezasını çektiği Kırklareli Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Emra Yaşar polisteki ilk ifadesinde, "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım' dediler. Bunun üzerine 'o zaman para verin biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım" dedi. Elinde kırık bira şisesiyle saldılan Emrah Kurdal ise olay sırasında çok sarhoş olduklarını söyledi.

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