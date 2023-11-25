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Gündem İTÜ Rektörlük binasında yangın çıktı
Gündem

İTÜ Rektörlük binasında yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 16:37:00 -
İTÜ Rektörlük binasında yangın çıktı

SARIYER'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binasında yangın çıktı.

SARIYER'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, kampüs dumana altında kaldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, rektörlük binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle kampüs duman altında kaldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

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