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İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz taşıtlara yönelik yetkinliğini artırıyor

İTÜ OTAM, elektrikli ve otonom araçlar konularında Ar-Ge ve test çalışmalarına yönelik yetkinliğini artırdı- İTÜ OTAM İcra Kurulu Başkanı Kenan Çolpan:- "MEAM ile birlikte elektrikli ve hibrit araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın şartlarda simülasyon tabanlı testi gibi alanlara yönelik yetkinliklerimizi artırarak sektörümüze büyük kazanımlar sağlayacağız"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:26
İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz taşıtlara yönelik yetkinliğini artırıyor

İSTANBUL (AA) - Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), elektrikli ve otonom araçlar konularında Ar-Ge ve test çalışmalarına yönelik yetkinliğini artırdı.

İTÜ OTAM’dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten ve mayıs ayında çift vardiyaya geçerek çalışmalarını sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak daha da hızlandıran İTÜ OTAM, İTÜ kuruluşlarından Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (MEAM) de işletmesini temmuz ayından itibaren üstlendi.

Söz konusu iş birliği ile İTÜ OTAM, elektrikli, hibrit, bağlantılı ve otonom taşıtlar alanındaki Ar-Ge ve test çalışmalarına yönelik yetkinliğini artırdı. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi yerleşkesinde konuyla ilgili düzenlenen iş birliği protokolünü İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan, OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan ve İTÜ MEAM Müdürü Prof. Dr. Metin Gökaşan imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ OTAM İcra Kurulu Başkanı Kenan Çolpan, 2008 yılında kurulan İTÜ MEAM işletmesini üstlenerek kurumun sahip olduğu tecrübeli kadrosu ve laboratuvar olanaklarıyla, akademik kurumlardan özel sektöre kadar geniş bir alanda iş birliğine hazır hale geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda imzaladığımız protokolle işletmesini üstlendiğimiz MEAM, gerek akademik bilgi birikimi, gerek sahip olduğu son teknoloji laboratuvar olanakları ile teorik ve uygulamalı çalışma olanağı sunan bir kuruluş. Biz de OTAM olarak MEAM’ın misyonunu daha da artırarak akademik faaliyetlerle birlikte çeşitli otomotiv firmalarının ürün geliştirmelerine destek olacak ve hizmetlerimizden yararlanmalarına olanak tanıyacağız. MEAM ile birlikte elektrikli ve hibrit araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın şartlarda simülasyon tabanlı testi gibi alanlara yönelik yetkinliklerimizi artırarak sektörümüze büyük kazanımlar sağlayacağız.”


- “Test merkezlerinin verimli bir şekilde işletilmesine talibiz”


İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan ise mayıs ayında çift vardiyaya geçen İTÜ OTAM’ın yükselen verimlilik grafiğine dikkati çekerek, “Bu yılki ciromuz, geçtiğimiz iki yılın toplamından daha fazla. Bu yılın ilk 6 ayı sonunda, geçen senenin yıllık toplam cirosunun 1,5 katını geçmiş bulunuyoruz. Ticari yetkinliğimiz, operasyonel tecrübelerimiz ve ardımızda İTÜ güvencesinin olmasıyla işletmesini üstlendiğimiz Ar-Ge ve test merkezlerinin verimliliklerini artırıyoruz. Dolayısıyla OTAM olarak bundan sonra da üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve özel firmalara ait test merkezlerinin daha verimli bir şekilde işletilmesine talibiz.” ifadelerini kullandı.

Bünyesinde robotik imalattan nano hareket kontrollerine ve insansı robot geliştirmeye kadar pek çok zengin ekipman donanımlı laboratuvarı bulunan İTÜ MEAM, 2008 yılında DPT tarafından sağlanan destekle İTÜ çatısı altında faaliyete başladı.

Kurum, bugüne kadar mekatronik ana başlığı altında; otonom araçlar, elektrikli, hidrojen yakıt hücreli minibüsler, ilk örnek üretim insansı robotlar, seri-hibrit kamyonet prototipi, insansız hava taşıtlarının kooperatif kontrolü, şerit takibi, sürücü uyarı sistemleri ve aktif araç güvenlik sistemleri tasarımları gibi pek çok yenilikçi konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:26
  1. İTÜ OTAM

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