0553 313 94 23

İTÜ OTAM, çift vardiyaya geçti

Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), artan müşteri talebi nedeni ile çift vardiya çalışma sistemine geçme kararı aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
İTÜ OTAM, çift vardiyaya geçti

Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), artan müşteri talebi nedeni ile çift vardiya çalışma sistemine geçme kararı aldı. Otomotiv firmalarının Ar-Ge’ler arası eşgüdümlü çalışmasına olanak tanıyan hizmetler sunan İTÜ OTAM, bu kararı ile birlikte çalışan sayısını da artırmayı hedefliyor.



İTÜ ARI Teknokent’te hizmet veren ve son olarak 2,5 milyon TL’lik bir yatırımla WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı devreye alan İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), çalışma sisteminde yeniliğe gitme kararı aldı. Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten İTÜ OTAM, artan taleplere yetişebilmek için Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren çift vardiyaya geçti. İTÜ OTAM, bu uygulamanın ardından istihdam sayısını da artırmayı hedefliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Verdiğimiz çift vardiya kararının İTÜ OTAM için çok önemli bir atılım olduğuna inanıyoruz. Çalışan sayımızı da vardiya artışı ile birlikte 25 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Bu yıl, 2017 ve 2018 cirolarının toplamının bir buçuk katına ulaşacak


Özcan, hizmet verdikleri şirket temsilcilerinin, aynı anda İTÜ OTAM bünyesindeki yetkiliye birebir bağlanarak ekran paylaşımından çizime, yazışmadan bilgilendirmeye kadar tüm operasyona eşgüdümsel katılımını sağlayan Artırılmış Gerçeklik Platformu ile hem zaman kaybını hem de maliyetleri azaltmak adına sektörde önemli bir yeniliğe imza attıklarını anımsattı. İTÜ OTAM’ın bu başarılı sürece gelmek için önemli bir aşama kaydettiğini vurgulayan Özcan, "İTÜ OTAM olarak, geçen yılın Mayıs ayından itibaren faaliyetlerimizi hızlandırma kararı aldık. Bu kapsamda merkezimizdeki test cihazları daha verimli kullanılmaya başlandı. Böylelikle yaptığımız yatırımların geri dönüş süresini yarı yarıya azalttık diyebiliriz. İTÜ OTAM, kurulduğu 2004 yılından bu yana tarihinde ilk kez çift vardiyaya geçiş kararı aldı. Bu kararımız; 2019 ve sonrasına ait büyüme hedefleri kapsamında atılan bir adım. Tüm bunlara baktığımızda önemli bir yol aldığımızı daha açık görüyoruz. Çift vardiyaya geçiş kararı elbette ki ciro rakamlarımızı da etkileyecek. Bu yıl ciroda, 2017 ve 2018 cirolarının toplamının bir buçuk katına ulaşmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapısına ’Do Not Disturb’ (Rahatsız etmeyin) yazısı asan turistin öldüğü dört gün sonra anlaşıldı
    1. Kapısına ’Do Not Disturb’ (Rahatsız..
    2. Adıyaman Üniversitesi akademik ve..
    3. Canpolat’tan vatandaşlara asfalt ve..
    4. Kapıkule’de uyuşturucu tacirlerine..
    5. Mehmet Helvacıoğlu: “Ramazan bereket..
    6. Transferin gözdesi Vedat Muric
    7. Ulusal Fenilketonüri Günü
    8. Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi
    9. Akyazı’da 48 kök Hint keneviri ele..
    10. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'den..
    11. Van’da 8 bin paket kaçak sigara ele..
    12. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    13. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    14. İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
    15. Yürek yakan kaza! Şehit haberi geldi
    16. 'Mutlu evliliklerin sayısını artırmak..
    17. Başkan Gültak, çocuklara erken bayram..
    18. "Ramazanda dinlenen bedeni bayramda..
    19. Turkcell'e "Yılın En İyi İşvereni" ödülü
    20. 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık..
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti