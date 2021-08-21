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Ekonomi İTÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İTÜ öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 15 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 13:41:00 -
İTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre İstanbul Ticaret Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacak.

İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmî Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacak. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacak.

Yabancı  ülkelerden  alınan  Lisans  ve  Yüksek   Lisans  diplomalarının  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekli. İlanda yer alan unvanlar için istenen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacak. (Belge  üzerindeki  geçerlilik  tarihi  varsa  bu  tarih  esas  alınacaktır.)  (Üniversitelerarası  Kurul'un 10.02.2016  tarihli  toplantısında alınan  karar  gereği  TOEFL  Yabancı  Dil  Belgelerinin  geçerlilik süresi  iki  yıldır.)  İngilizce  eğitim  verebilmek  için  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik”te belirtilen  şartların  taşınması  ve  söz  konusu  belge/belgelerin  başvuru  dosyalarında  yer  alması gerekmekte.

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