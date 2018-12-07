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İttifakta izlenecek yol belli oldu! 'Ankara bize İstanbul size'

Yerel seçimlerde ittifak yapması beklenen CHP ve İYİ Parti'nin izleyeceği yol belli oldu. İttifakta, İstanbul CHP'ye, Ankara ise İYİ Parti'ye bırakılacak.

07 Aralık 2018 Cuma 15:49
İttifakta izlenecek yol belli oldu! 'Ankara bize İstanbul size'

Yerel seçim için aday belirleme çalışmaları devam eden CHP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sevilay Yılman, İstanbul'da İYİ Parti'nin, Ankara'da da CHP'nin aday çıkarmayacağını belirtti.

Büyük bir olasılıkla İYİ Parti CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'de Ankara'da İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyecek.

Yerel seçim için geri sayım sürerken partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Ankara için Mehmet Özhaseki ve İzmir için Nihat Zeybekçi ismini duyuruan AK Parti'de İstanbul adayının ise Binali Yıldırım olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyır.

MHP'nin bu 3 büyükşehirde AK Parti adayını desteklme kararı sonrası gözler CHP ve İYİ Parti adaylarına çevrildi. İki parti arasında devam eden ittifak görüşmeleriyle ilgili son gelişmeleri köşesinde paylaşan Habertürk yazarı Sevilay Yılman "İYİ Parti ile olan ittifak görüşmeleri hemen hemen tamamlanmış gibi." diye yazdı.

İstanbul'da CHP, Ankara'da İYİ Parti

İttifakta kriz yarattığı iddia edilen 'Ankara adayı' ile ilgili de sorunun aşıldığını belirten Yılman, İstanbul ve Ankara için dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

"Kaynaklarım ittifak gereği İstanbul'dan İYİ Parti'nin, Ankara'dan da CHP'nin aday çıkarmayacağını iddia ediyorlar. Büyük bir olasılıkla İYİ Parti CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'de Ankara'da İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyecek" diye yazan Yılman, ittifakta açıklamaların beklenmesinin nedeni olarak diğer şehirdeki pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

CHP VE HDP'nin İstanbul adayları

Öte yandan İstanbul için de önemli bilgiler paylaşan Yılman, CHP'nin adayının Ekrem İmamoğlu olacağını iddia ederken, HDP'nin adayı için Celal Doğan isminin konuşulduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:49
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP
  5. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1617 dk önce
    AÇ TAVUK KENDİNİ NEREDE GÖRÜRMÜŞ? IYI OYLARI % 2 LERE DÜŞTÜ, KEMALİN YÜZÜNDEN CHP NİN ECEVİT'TEN KALAN MİLLİ OYLARI DA GİTTİ. CHP+IYI+HDP+TEMEL= % 17 İSTANBUL DA KÜÇÜKÇEKMECE DE BOĞULDUNUZ. ANKARA DA DA MELİH İN YAPTIRDIĞI GÖLETDE BOĞULDUNUZ.
  • Abdulvahit dumanAbdulvahit duman19 dk önce
    ALLAH,ın izniyle İstanbul ve Ankara Ak partiyle devam
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