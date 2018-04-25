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İttifakta ilk çatlak! Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaşamadı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda anlaşırken, Akşener'in kendisi aday olmak istiyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:41
İttifakta ilk çatlak! Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaşamadı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanılığı seçimleri için siyasi partiler arasında, adeta mekik görüşmeleri başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün çatı aday olarak gösterilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna etti.

SP Lideri, Akşener ile yaptığı görüşmeden sonuç alamamıştı.

CHP Lideri tarafından kabul edilen bu teklif, Meral Akşener cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

"HERKES KENDİ ADAYI İLE ÇIKSIN"

Kendisinin 1 yıldır "Adayım" dediğini hatırlatan Akşener, "Bana, 'Abdullah Gül için çekil' derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" diye konuştu.

Akşener: Adaylıktan Gül için çekilmem

İP'E GEÇEN 15 CHP'Lİ

İyi Parti'nin mecliste grup kurmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini istifa ettirerek Akşener'in seçimlere girmeye hak kazanmasını sağlamıştı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:41
  1. CHP
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. abdullah gül
  4. temel karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • NumanNuman1 sa önce
    Bence ortak adayınız pop star Ajdar olsun. İki tarafa da uyar.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BENCE DE AGÜL SİZE YAKIŞIR, ZATEN 2012 DEN BERİ FLÖRT ? AGÜL ADAYLARI OLURSA CHP NİN YARISI OY VERMEZ DUVARA TOSLARLAR. MARAL CHP NİN HEPSİNDEN OY ALIR . UYARMAYIN K.R.ZLERİ.
  • ankaraankara1 sa önce
    şşşşşt leeeennnn KAVGA ETMEYİN İKİNİZİDE KAPININ ÖNÜNE KOYARIM ŞİMDİ.( yahudi lobisi.)
  • serhatserhat1 sa önce
    CHP en sonunda yine dımdızlak ortada kalacak
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Sözde İyi Gerçekte Kötü Parti. İçinde Fetöcü, PKK lı, Hain Ne Ararsan Var. Hiç Şüphesiz.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    ... İYİ parti Saadet ile ittifak yaptı.
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