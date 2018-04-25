İttifakta ilk çatlak! Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaşamadı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanılığı seçimleri için siyasi partiler arasında, adeta mekik görüşmeleri başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün çatı aday olarak gösterilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna etti.

SP Lideri, Akşener ile yaptığı görüşmeden sonuç alamamıştı.

CHP Lideri tarafından kabul edilen bu teklif, Meral Akşener cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

"HERKES KENDİ ADAYI İLE ÇIKSIN"

Kendisinin 1 yıldır "Adayım" dediğini hatırlatan Akşener, "Bana, 'Abdullah Gül için çekil' derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" diye konuştu.

Akşener: Adaylıktan Gül için çekilmem

İP'E GEÇEN 15 CHP'Lİ

İyi Parti'nin mecliste grup kurmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini istifa ettirerek Akşener'in seçimlere girmeye hak kazanmasını sağlamıştı.