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İttifakta flaş iddia! Ortak bağımsız aday çıkarılacak

CHP ve İYİ Parti arasında yapılacağı iddia edilen ittifak konusunda 'bağımsız aday' konusu gündeme gelmeye başladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:43
İttifakta flaş iddia! Ortak bağımsız aday çıkarılacak

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapması halinde 'ortak adayın hangi partiden' olacağına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. İYİ Parti kulislerinden yansıyan iddiaya göre, olası bir işbirliğinde partilerin yetkili kurullarından onay alındıktan sonra üzerinde uzlaşılan isim seçmene 'bağımsız aday' olarak tanıtılacak.

Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday ve seçimde işbirliğine ilişkin resmi veya gayri resmi görüşme yapmadığını söyledi.

Yerel seçimlerde her il, ilçe ve beldede kendi adaylarını çıkartacaklarını belirten Akşener, teşkilatların görüşmeler yapabileceğini belirterek, "Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani ittifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda herkes birbiriyle görüşür onu zaten kimse engelleyemez. Bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" dedi.

Resmi görüşme yok

İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile İYİ Parti'nin 'ortak aday' çıkartmak için görüştüğü iddiasına yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da, "Herhangi bir resmi görüşme söz konusu değil. Bu konuda somut bir gelişme yok. O nedenle bir değerlendirme yapmak mümkün değil" ifadesini kullandı.

CHP'nin İYİ Parti ile görüşeceği iddia ediliyor

Öte yandan İYİ Parti'de, "CHP, İstanbul'u almak istiyorsa İYİ Parti ile görüşmeli" görüşü ağırlık kazandı.

İYİ Parti kulislerinde, 24 Haziran genel seçiminde İYİ Parti'ye en büyük desteği veren Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Giresun, Bilecik, Kırıkkale, Manisa, Afyonkarahisar'da da CHP ile işbirliğine gidilmesi dillendiriliyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:43
  1. Kırıkkale
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. Kırklareli
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Isparta
  8. Giresun
  9. Edirne
  10. Denizli
  11. Çanakkale
  12. Burdur
  13. Bilecik
  14. Balıkesir
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Afyon
  18. CHP
  19. İYİ Parti

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