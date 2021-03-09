İttifakta derin çatlak: İP'li Türkkan'dan CHP'li İmamoğlu'na 8 Mart tepkisi

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İstanbul Büyükşehgir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İP Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek ikilinin kadınlar gününü kutladı.

CHP'li İmamoğlu'na bir tepki de İP'li Türkkan'dan

CHP'li İmamoğlu'nun twitter mesajını değerlendiren İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Böyle bir tweetin gereği var mı? Bence yoktu." diyen Türkkan şöyle konuştu:

"Biz, kurumsal kimliğiyle CHP ve yönetimini tanırız. Yani yarın CHP Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başka bir tweet atarsa bununla ilgili bir yorum yapmamız beklenir mi? Hayır. Ama ben beklerdim ki Sayın İmamoğlu, şehit Aybüke öğretmen hanım nezdinde bütün şehit analarımızın da kadınlar gününü kutlasın. Ayrıca uzun süredir AK Parti tarafından yönetilen İstanbul'da çok büyük sorunlar yumağı var. İstanbul'da yaşayan kadınların da sorunları var. Bu kadınların sorunlarını çözmek üzere biraz daha odaklanması çok daha doğru olur diye düşünüyorum."