İttifaklarda ne oluyor, AK Parti, HDP’ye mi yanaşıyor?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti'ye yönelik HDP eleştirilerine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Politika ne kadar acımasız..

Politikacılar, ne kadar vicdansız..

Kendileri çok daha rezil ilişkilere imza attıkları halde, nasıl olabiliyor da, rakiplerinin çok daha makul ilişkilerine ağır hakaretlerde bulunabiliyorlar?

Bu ülkede.

Çok iddialı söylüyorum..

Çok kesin söylüyorum..

Çok net ifade ediyorum..

2019 mahalli seçimlerinde İYİ PARTİ İLE HDP İTTİFAK YAPMIŞLARDIR..

İstanbul’da aday mı bulamadı, İyi Parti?..

Ankara’da, İzmir’de, Adana’da, Antalya’da.. Büyükşehir belediye başkanlıklarına aday mı bulamadılar?

Bulamadılarsa...

Hangi akılla, ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar?

Dahası, İstanbul’a bulamadılar.. Ama İstanbul’un ilçelerine buldular, nasıl olabiliyor, bu? ..

Ankara’ya bulamadılar.. Ama ilçelerde aday buldular..

Adana hakeza.. İzmir hakeza.. Antalya hakeza..

Aynı eleştirimi, HDP için de yapıyorum..

Yıllardır mahalli seçimlerde, partinizin olmadığı yıllarda dahi.. Bağımsız adaylar çıkarmıyor muydunuz?

2019 mahalli seçiminde ne oldu ki, İyi Parti gibi, siz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermediniz?..

Ankara’ya, İzmir’e, Adana’ya, Antalya’ya aday göstermediniz?

İyi Parti’nin aday göstermediği büyük illerin hepsinde, HDP olarak siz de aday göstermediniz..

Tesadüf mü bu?

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