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Siyaset 'İttifakı reddediyoruz' diyen Akşener: CHP'den alacaklıyız!
Siyaset

'İttifakı reddediyoruz' diyen Akşener: CHP'den alacaklıyız!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 21:00:00 - 2023-09-18 21:07:53
'İttifakı reddediyoruz' diyen Akşener: CHP'den alacaklıyız!

İttifak sistemini tamamen reddettiklerini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 milletvekiline ilişkin, "Bunun bir ödemesi varsa biz bunun ödemesini İstanbul ve Ankara’yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız."

Partinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İYİ Parti Trakya Bölge İstişare Toplantısı'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet ittifakını ve CHP’yi eleştirdi.

Parti olarak aldıkları karar gereği ittifak sisteminden vazgeçtiklerini açıklayan Akşener, “Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. İttifak sistemini reddediyoruz. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi partimizle özü başımıza seçime gireceğiz” şeklinde konuştu.

"CHP'den alacaklıyız"

İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen daha sonra yeniden CHP’ye geçen 15 milletvekili konusunda da açıklamalarda bulunan Akşener, bu borcun ödendiğini hatta alacaklı olduklarını vurguladı.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri üzerinden gönderme yapan Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili konusu söyleye söyleye geziyorlar. Bunun bir ödemesi varsa biz bunun ödemesini İstanbul ve Ankara’yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız." açıklamasında bulundu.

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