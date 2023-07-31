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Siyaset İttifaka kapıları kapatan İYİ Parti CHP ile ipleri kopardı: 2019'da sayemizde kazandınız!
Siyaset

İttifaka kapıları kapatan İYİ Parti CHP ile ipleri kopardı: 2019'da sayemizde kazandınız!

Yeniakit Publisher
2023-07-31 22:13:00 -
İttifaka kapıları kapatan İYİ Parti CHP ile ipleri kopardı: 2019'da sayemizde kazandınız!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan muhalefette karşılıklı göndermeler devam ederken, İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu. Son olarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu söyledi. Usta, 2019 seçimlerine atıfta bulunarak CHP'ye 'Bizim sayemizde kazandınız' mesajı verdi.

Seçimlerde hezimete uğrayan muhalefet kanadında "değişim" tartışmaları sürerken yerel seçimler için de hazırlıklar devam ediyor.

Hem CHP hem de İYİ Parti kanadından "ittifakı" bozmaya yönelik karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Yaşanan tüm gelişmeler sıcaklığını korurken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı Halk TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Tabanımız ittifak istemiyor"

Usta, "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.

"2019'da da sayemizde kazandınız"

Usta, sözlerinin devamında CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten de geri durmayıp, "2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir. Bunu biz sizlerin ağzından hiç duymadık. Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır. Bunu da bir defa görmemiz lazım." diye konuştu.

CHP ile İYİ Parti arasında 'yerel seçim' polemiği

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki gizli protokol sonrası CHP ile İYİ Parti arasındaki ipler iyice gerildi. Yaklaşan yerel seçimler öncesi iki parti kanadından da 'seçimlere ayrı gireceğiz' restleri gelmeye başladı.
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CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin, seçim hezimeti sonrası kendilerini hedef alan ittifak ortaklarına tepki gösterip yerel seçimlere tek gireceklerini açıkladı. "HDP ve İYİ Parti olmadan da kazanırız" diyen Tekin, "İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

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