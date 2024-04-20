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Gündem İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür
Gündem

İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür

Yeniakit Publisher
2024-04-20 11:58:00 -

CHP ittifakı yüzünden kendini nimetten sayan ve şımardıkça dili fazla uzayan DEM Partililer bu kez Başkan Erdoğan'a ve Mustafa Kemal'e küfretti!..

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından DEM Partili belediyelerde art arda skandallar yaşanmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da mazbatayı alır almaz Kürtçe tabelaya vergi indirimi, Amed ismiyle tiyatro festivali gibi bölücü faaliyetlere girişen DEM Partili eş başkanlar, Belediye Meclis salonundaki Türk Bayrağı’nı kaldırma hadsizliğinde bulunmuştu. Tunceli ise de DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın belediyenin sosyal medya hesaplarının ismini Dersim olarak değiştirttiği ortaya çıkmıştı.

DEM Partili belediyelerde yaşanan bu skandallara tepki yağarken, Diyarbakır, Sur'da da Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür edildi. DEM Partili yöneticiler Diyarbakır Sur Belediyesi makamına geldiklerinde Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip küfür ettiler.

Yayınlanan görüntülerde, “Kaldırın bu kebrağların (p..evenklerin) fotoğraflarını” dendiği duyuldu.

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Yorumlar

Fsm

Alçak akit, Atatürkçüler dem lilerle ittifak yapmadı. Demliler kendi adaylarini çıkardı. İttifakı reyiz, apoyu televizyona çıkardığında yaptı.

Zeynel

Bunlar devlet ve din düşmanı dempkk elele bölücület
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