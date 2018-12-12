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İttifak sonrası CHP'de şok! Ayaklanan partililer Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

İYİ Parti ile sağlanan ittifakın ardından CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın geri çekildiğini duyan partililer il başkanlığı önünde toplanarak Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:17
İttifak sonrası CHP'de şok! Ayaklanan partililer Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl Binası önünde toplanmaya başladı.CHP'li grup Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

Balıkesir karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlaşması sonrasında, Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın adaylıktan çekildiği iddiaları Balıkesir’i karıştırdı.

Akın’ın adaylıktan çekildiği iddiaları üzerine çok sayıda partili İl Başkanlığı önünde toplandı.

CHP Gençlik Kollarına mensup bir çok üye Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ederek, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:17
  1. Meral Akşener
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Ahmet Akın
  4. iyi parti
  5. CHP
  6. Balıkesir

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