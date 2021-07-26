İttifak ortakları yalnız başına kaldı! Kılıçdaroğlu ve Akşener'in darbeden haberi yok

Tunus'ta dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa destekli bir darbe girişimi yaşandı.

Yanına ordu komutanlarını alarak televizyondan darbe bildirisini okuyan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı.

Darbeye direnen Tunusluları da açık açık tehdit eden Kays Said, "Her kim bir kurşun sıkmaya yeltenirse gücümüzü karşısında bulacaktır" dedi.

Türkiye'den peş peşe tepkiler

Tunus'ta yaşanan darbe girişimine Türkiye'deki siyasilerden peş peşe tepkiler gelirken CHP ve İYİ Parti'nin sessizliği dikkat çekti.

CHP'nin gelecek seçimlerde ittifak için göz kırptığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tunus'taki darbeyi sert bir dille kınadıklarını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arap Baharı sonrası demokrasiye geçiş tecrübesinin barışçıl bir şekilde sürmekte olduğu tek ülke olan Tunus’ta Cumhurbaşkanı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini en şiddetli şekilde kınıyorum."

Tunus'ta demokratik süreçlerle seçilen meclisi askıya alan darbe girişiminden derin kaygı duyduklarını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tunus’un katılımcı ve çoğulcu demokrasi yolunda elde ettiği kazanımların korunmasının elzem olduğuna inanıyoruz" dedi.

Tunus'taki darbeye bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

"Tunus halkının iradesinin askıya alınmış olması bizleri derin bir endişeye sevk etmiştir" diyen Karamollaoğlu, başbakanın görevden alınması ve meclisin faaliyetlerinin durdurulmasının Tunus’un demokratik bir ortak zemin inşa etmek adına şimdiye dek verdiği mücadeleye büyük zararlar vereceğini ifade etti.

Tunus'ta bir an önce normal şartlara dönülmesini beklediklerini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin ve kazanımların devam etmesini, bir an önce normal şartlara dönülmesini bekliyor, bunun Tunus ve bölge halkının barış ve huzuru için çok önemli olduğuna inanıyoruz."

İttifak ortaklarını yanlız başına bıraktılar

Öte yandan CHP ve İYİ Parti cephesinden Tunus'ta yaşanan darbeyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi "bekle gör" taktiği uygulayan CHP ve İYİ Parti'nin bu tavrı büyük tepki toplarken "Akşener ve Kılıçdaroğlu; Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'nu yalnız bıraktı" yorumları yapıldı.