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İttifak haberleri sonrası Saadet Partisi'nden ilginç tavır

Muhalefetteki 4 partinin ittifak için anlaştığı bilgisinin basına yansımasının ardından, SP'li bir yetkili CNN Türk yayında bulunan gazeteci Kemal Öztürk'e mesaj atarak 'henüz net bir şey yok' dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:32
İttifak haberleri sonrası Saadet Partisi'nden ilginç tavır

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kararı aldığı haberi televizyon kanallarına son dakika bilgisi olarak yansıdı.

SP'Lİ YETKİLİ CANLI YAYINA MESAJ GÖNDERDİ: HENÜZ NET BİR ŞEY YOK

İttifakla ilgili Saadet Partisi'nden canlı yayında ilginç bir hamle geldi.

CNN Türk yayınında konuk olarak bulunan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, ittifak kararının basına yansımasının ardından kendisine Saadet Partisi yetkililerinden bir mesajlar geldiğini ve ittifak adına henüz net bir karar olmadığını söylediklerini ifade etti.

Öztürk, "Saadet Partisi'nden bana gönderilen mesajda da kesinleşmiş bir şey yok deniyor. Şu anda mesaj yazıyorlar." dedi.

PAYZIN: MUHABİRİMİZİN GEÇTİĞİ BİLGİYE GÜVENİYORUZ

Sunucu Şirin Payzın ise bilginin net olduğunu, kanalın muhabirinin geçtiği bilgiye güvendiklerini söyledi.

SP'Lİ YETKİLİ TEKRAR MESAJ ATTI: KARAR VERECEK OLAN EKİPTEYİM, KESİN BİR ŞEY YOK

Bu diyalogdan dakikalar sonra Kemal Öztürk, yeniden söz alarak Saadet Partisi'nden yeni mesajlar geldiğini söyledi. Öztürk,  "Saadet Partisi'ndeki kaynağım tekrar yazdı. 'İttifak görüşmesini yapan kişi benim, kararı verecek olan ekipteyim, kendime güveniyorum' diyor yani. Kararı verecek olan ekipteymiş" diyerek SP'nin, ittifak konusunda henüz net olmadığı konusunda ısrar ettiğini belirtti.


(Haber7)
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:32
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