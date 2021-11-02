İttifak gizli ihanet aşikâr

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Sözde milleti ittifakı bileşenleri, HDP ile olan ittifaklarını gizlemeye çalışsa da, yürüttükleri politik işbirliği her alanda kendini belli ediyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin başını çektiği zillet ittifakı, HDP ile aynı karede poz vermemek için özen gösterse de sahne gerisinde, anayasamızın ilk dört maddesini dahi tartışmaya açacak bir metin üzerinde ortak çalışabiliyor.



Türkiye’nin federasyonlara ayrılmasına zemin hazırlayacak anayasa hayallerini birlikte kuran zilletin paydaşları, dış politikada da ülkemizin çıkarımlarını riske ataca hamleleri müşterek gerçekleştiriyor. Konu hakkında Akit’e konuşan siyasetçiler ve gazeteciler okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

CHP itiraf etti İYİ Parti gizliyor

Gazeteci Murat Özer, “Millet ittifakı HDP ile olan ilişkisini şu ana kadar gizliyordu ama parlamentodaki son tezkere oylamasında CHP artık aşikar etti. HDP doğrudan hayır oyu verilmesi gerektiğini söyledi. Millet ittifakının da kendileriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.



CHP artık bu ilişkiyi gizleyemiyor. Burada asıl sorun İYİ Parti. Terörle mücadeleyi sekteye uğratacak tezkere oylamasında, ittifaktaki en büyük ortağı CHP hayır oyu verdi. İYİ Parti bunu kendi kamuoyuna nasıl anlatacak merak konusu” dedi.



İttifakın belirleyici unsurunun HDP olduğunu kaydeden Özer, “Akşener’in karşısında Burası ‘Kürdistan’dır diyebiliyorlar. Ama her fırsatta hükümete çözüm sürecinden dolayı hakaret eden İYİ Parti, açık bir şekilde ‘Kürdistan’ söylemine tek kelime karşı çıkmıyor. Bu paradoks kendileri açısından çok zor bir süreç” şeklinde konuştu.

Zillet yanlış hesap içerisinde

Assam Stratejisti Emekli Albay Ersan Ergür, “Kim Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne kast eden yapılanmalara destek veriyorsa o ihanet içerisindedir. CHP, son dönemde HDP ile olan ilişkisini gizleme gereği duymasa da İYİ Parti takıyye yapmaya devam etmektedir. İstedikleri kadar gizlemeye çalışsalar da artık mızrak çuvala sığmamaktadır” ifadelerini kullandı.



CHP’nin HDP oyları üzerinden plan yaptığını kaydeden Ergür, “CHP, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan HDP üzerinden oy devşirmenin derdinde. Oysa o bölgelerimizde birinci parti her zaman için AK Parti olmuştur. Yanlış hesap CHP’yi cüretlendirmektedir” dedi.