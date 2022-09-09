İttifak değil, ihtilaf masası

Türkiye’yi yönetmeye hazırız dedikleri halde henüz cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemeyen ve sudan sebeplerle birbirine giren şer ittifakında göz gözü görmüyor. Oylarına muhtaç oldukları HDP kamburu yüzünden ittifakının iki büyük ortağı CHP ve İyi Parti’yi karşı karşıya getirirken, SP, DP, DEVA ve Gelecek partileri gibi minik ortaklar ise çıkar çatışmaları, rant kavgası ve etnik sorunlar yüzünden sürekli karşı karşıya geliyor. Millete koalisyon vaat ettikleri halde henüz kendi aralarında bile uzlaşamayan ve yaşanan sorunlar nedeniyle dağılmanın eşiğine gelen zillet ittifakındaki derin çatlağı gözler önüne seren açıklamalardan bazıları şöyle:

Zilletin ‘huzur’u yok

l CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’lilere bakanlık’ açıklamasına tepki gösteren İP Genel Başkanı Meral Akşener, “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” derken, yerel seçimlerde CHP, İP ve HDP’nin ittifak yaptığını itiraf eden Barış Yarkadaş, “Hem ihale alacaksın hem de HDP’yi meşru saymayacaksın” diyerek kazanılan belediyelerden İP’e adrese teslim ihaleler paslandığını söyledi.

l Bakanlık tartışmasına dahil olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İP’i eleştirerek, “Bakan seçemezler iddiası Türkiye’nin iç huzuruna bir darbedir” dedi.

l İP’li Yavuz Ağıralioğlu’nun “CHP biz olmasak Cumhur İttifakı’ndan ne kadar oy alabiliyor?” diyerek ortalığı kızıştırırken, CHP’li Faruk Öztrak da, “Biz olmasaydık şöyle olurdu, böyle olurdu, bunların kıymeti harbiyesi yok” kroşesini vurdu.

İttifak mahkemelik oldu

l İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise ihale aldıklarını söyleyen CHP’li Yarkadaş hakkında “iftira” suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

l 6’lı masanın ortak adayı izlenimi vermeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” derken; “Ben ve teşkilatlarımız Akşener’in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz” diyen İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

l 6’lı masaya dışarıdan destek veren HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasına sıcak bakmadığını belirterek, “Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor” dedi.

l İP Milletvekili Halil İbrahim Oral da, “Alevi aday kazanamaz” diyerek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kazanamayacağını ifade etti.

l 21 Ocak tarihli sayısında, “CHP’li belediyeler İP’in oylarıyla seçildiklerini unuttu” diyerek CHP’li belediye başkanlarını ittifak ruhuna aykırı davranmakla’ suçlayan Yeniçağ Gazetesi Sahibi ve İP Milletvekili Ahmet Çelik, 26 Ocak’ta Yeniçağ’da 9 sütuna “İyi Parti, CHP ile ittifak yapmaya mecbur değil” başlığını atarak, kazan kaldırdı.

Laf sokma yarışı

l Ali Babacan’ın, “Sayın Ahmet Davutoğlu, ‘Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım’ diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Bir kişi bile desteklemedi” şeklindeki sözlerine tepki gösteren GP’li Abdülkadir Baykay, “En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir” diyerek, Babacan’ı eleştirdi.

l DEVA’lı Ahmet Rose, “Abdülkadir Bey terbiyenizi takının” sözleriyle Baykay’a cevap verirken, Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, “Tek başıma kalırım, yüzde 1 oy alırım yine de DEVA ile yan yana gelmem” sözleriyle tartışmaya katıldı.

l Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da, “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” şeklinde yaptığı cumhurbaşkanı adayı tarifi ile Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a laf çakmıştı.

l Zilletin ‘küçük’ ortağı Davutoğlu ise kendi başlattığı “oturma sırası” tartışmasıyla ilgili “Kimin nereye oturacağı önemli değil. Müsamere oynamıyoruz” çıkışında bulunarak trajikomik bir tutum sergilemişti.

l SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, yaptığı açıklamada ‘6’lı masanın eskisi kadar önemli olmadığını’ ifade ederek ittifakın ömrünü tamamladığını itiraf etti.