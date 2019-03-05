İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan WIN EURASIA Fuarı’na ücretsiz iş gezisi düzenliyor.

16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek iş gezisi ücretsiz. Katılmak isteyen oda üyelerinin 8 Mart Cuma gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Program ile ilgili bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin yeniliklere ayak uydurmaları açısından düzenlediğimiz fuar gezilerimizi sürdürüyoruz. İlçemizin ve ülkemizin kalkınması için çalışan sanayicilerimizin daha donanımlı bir yapıya bürünerek üretimlerinde rekabetçi bir görüntü çizebilmeleri için bu yenilikleri bünyelerine entegre edebilmelerini önemsiyoruz. Üyelerimize yönelik olarak 14-17 Mart 2019 tarihinde TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan WIN EURASIA Fuarı gezisi düzenliyoruz. 2018 yılında WIN EURASIA çatısı altında birleşen WIN Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları, sektöründe öncü firmaları bünyesinde barındırarak sektöre yön veren bir fua. 6 ticari fuarın bir araya geldiği WIN EURASIA kapsamında iştirakçi ve ziyaretçiler 360 derece imalat sanayiini teşhir ve tecrübe etmek için benzersiz bir fırsata sahip olacaklar. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren WIN EURASIA Fuarı gezisinden yüksek seviyede fayda sağlanabileceği kanaatindeyiz. 16 Mart 2019 Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz gezimiz ücretsiz olup katılmak isteyen üyelerimizin 8 Mart Cuma günü mesai saati bitimine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Fuarın bütün üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.