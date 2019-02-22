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İTSO’dan jandarmaya ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yöneticileri, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Feruh Mağden’i ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 12:49
İTSO’dan jandarmaya ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yöneticileri, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Feruh Mağden’i ziyaret etti.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı FeruhMağden’e nezaket ziyaretinde buludular.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İlçemizde her geçen gün artan nüfus ve gelişen sosyo kültürel hayatla alınması gereken emniyet tedbirlerinin artırılması lüzumu ortaya çıktı. 300 bine yaklaşan nüfusuna rağmen İnegöl, son derece huzurlu ve güvenli bir manzara arz ediyor. Bir şehrin huzuru olmazsa orada ticaret de sosyal hayat da sağlıklı bir süreklilik sağlayamaz. İlçemizin huzur ve güvenliğinin temini noktasında büyük emek sarf eden Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ederiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da askerimizin ve polisimizin yanında yer alarak ihtiyaç duyulduğu noktada elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.


Başkan Uğurdağ konuşmasının devamında, iş dünyasından gelen talepleri Binbaşı Mağden’e iletti.


Binbaşı Feruh Mağden ise, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve İTSO Yönetim Kurulu Üyelerine nâzik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kendilerini yanlarında görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:49
  1. kültür

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