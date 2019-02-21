İTSO’dan esnaf odalarına ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yöneticileri, esnaf odalarını ziyaret etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri, İnegöl’de faaliyet gösteren esnaf odaları başkanlarını makamlarında ziyaret ettiler. Yavuz Uğurdağ, odaların sıkıntısını dinleyerek çözüm için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Oda başkanları, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ağabeyleri olarak gördüklerini belirterek, bütün sektörlerde İTSO’nun desteğini hissettiklerini ve bundan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçtiğimiz günlerde dernek ve odalarımızla birlikte ilk defa gerçekleştirdiğimiz ‘İnegöl İş Dünyası Platformu’ toplantısının akabinde ziyaretlerimize başladık. Bizler, İnegöl’e hizmet etmek için bir araya gelen kişi ve kuruluşlarız. İnegöl’de tüm sektörlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Sosyal hayatta da iş dünyasında da birlikte olan insanlarız ama kurumların bu fotoğrafları vermesi, bu birlik ve beraberliği sosyal açıdan da insanlara yansıtması gerektiği düşüncesindeyiz. Misafirperverliklerinden dolayı oda Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnegöl’de hangi odanın ne derdi varsa bu bireysel değildir, hepimizin derdidir. Biz bu birlik ve beraberliği sürdürerek tüm sorunları tek vücut olarak aşmak düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavuz Uğurdağ, oda başkanlarını 27 Şubat Çarşamba günü İTSO binasında 2’ncisi gerçekleştirilecek olan İnegöl İş Dünyası Platformuna davet etti.