0553 313 94 23

İTSO üyeleri Milano yolcusu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), her yıl çok sayıda mobilyacının talep gösterdiği İtalya Milano’daki "Salone del Mobile Milano" mobilya fuarına yönelik 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yurt dışı iş gezisi düzenliyor.

26 Şubat 2019 Salı 16:30
İTSO üyeleri Milano yolcusu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), her yıl çok sayıda mobilyacının talep gösterdiği İtalya Milano’daki "Salone del Mobile Milano" mobilya fuarına yönelik 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yurt dışı iş gezisi düzenliyor.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından bir tanesi konumunda bulunan “Salone del Mobile Milano” Milano Mobilya Fuarı’na uçak kaldırıyor. Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Sektöründe öncü konumda bulunan İnegöllü mobilyacılarımıza yönelik olarak yurtdışı fuar gezilerimizi sürdürüyoruz. Dünyanın en prestijli fuarlarından bir tanesi olan İtalya Milano ‘Salone del Mobile Milano’ Mobilya Fuarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da odamız öncülüğünde bir gezi programı tertip ediyoruz. 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz gezimizde mobilyacılarımızın yeni trendleri yerinde inceleyerek gelişimleri takip etmelerine ve değişime ayak uydurmalarına destek vermek istiyoruz. 160 kişilik kontenjanla sınırlı olan programın kişi başı bedeli 960 avrodur. Program kapsamında11 Nisan tarihinde Yenişehir’den kalkacak olan özel uçakla (THY) Milano’ya hareket edilecek ve 14 Nisan tarihinde geri dönüş yapılacaktır. Gezimizin, katılacak olan üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.


Başkan Uğurdağ, organizasyonun Notus Turizm ve Atakan Turizm iş birliğiyle gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. Milano Yurtdışı iş gezisi hakkında ayrıntılı bilgi Odanın www.itso.org.tr web sitesi üzerinden edinilebilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ULAK Baz İstasyonu Tedarik Sözleşmesi
    1. ULAK Baz İstasyonu Tedarik Sözleşmesi
    2. Bozdağ: "Cumhurbaşkanımıza..
    3. Gençlerden kan bağışı destek
    4. Sırbistanlılar kültür turu için..
    5. Cezaevi kaçkını kamyonette yakalandı
    6. Hocalı katliamı şehitleri Sakarya’da..
    7. “Gülüç ilçe olmayı hak ediyor”
    8. Rektör Çomaklı, 2023 Eğitim Vizyonu..
    9. Her Cephesiyle Türkiye Muvazenesi..
    10. Bir fabrika bacasının saçtığı koku ve..
    11. Göztepe beyaz sayfa açmak istiyor
    12. ‘Bağımlılıkla Mücadele Gençlik..
    13. Terzi, "Darıca maçını kazanacağız"
    14. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    15. Galatasaray, Hatayspor maçı..
    16. Opel 20 yıl sonra kara geçti
    17. İşçilerin grev yaptığı Şişli’de..
    18. Samsun’a ‘Hocalı Şehitleri Anıtı’
    19. Batman’da 3 gaspçı yakalandı
    20. Afyonkarahisar’da son bir yılda 40..
    21. ABD'ye açık tehdit! "Bu hedefleri 5 dk..
    22. Bahçeli: "Çalışmalarımız daha da..
    23. Gaün’lü öğrencilerden cennet mekan..
    24. Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
    25. ABD'nin arkasına sığınan YPG'den..
    26. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    27. Edremit Kızılay’dan Başkan Kamil..
    28. Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”
    29. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    30. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı