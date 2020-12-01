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Aktüel İTO'ya göre fiyat artışları
Aktüel

İTO'ya göre fiyat artışları

İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,94 ve toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı - Kentte, kasımda yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 14,07 ve toptan fiyatlar yüzde 17,43 yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:32:18 -
İTO'ya göre fiyat artışları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94 ve toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, kasımda bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 1,94 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,83 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise, perakende fiyatlarda yüzde 14,07 ve toptan fiyatlarda yüzde 17,43 artış yaşandığı görüldü.


- Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya göre diğer harcamalarda yüzde 5,60, gıdada yüzde 3,17, konutta yüzde 1,58, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,34, ev eşyasında yüzde 0,79, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,20 arttı. Bu dönemde giyimde yüzde 1,90 düşüş kaydeden perakende fiyatlar, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında da yüzde 0,18 azaldı.

Toptan fiyatlar ise kasımda bir önceki aya göre kimyevi maddelerde yüzde 6,26, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,19, madenler grubunda yüzde 3,42, gıda maddelerinde yüzde 2,93, inşaat malzemelerinde yüzde 1,83, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,71 ve mensucatta yüzde 1,11 artış kaydetti.


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